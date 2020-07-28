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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 51 минуту назад
Рубль падает
Фото: globallookpress.com
На открытии торгов во вторник, 28 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 15 копеек — до 71,73 рубля.
Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 84,10 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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