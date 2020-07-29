​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне» 

«Рост случаев заражения в различных странах указывает на возможность второй волны пандемии в Старом свете. И, в отличии от США, где на фоне существенных темпов распространения коронавируса пока не происходит активного восстановления карантинных мер, в Европе начинают вводится дополнительные ограничения. Все это будет сдерживать восстановление европейской экономики. При этом ситуация в Европе может продолжить ухудшаться, что заставит страны усилить меры по недопущению распространения коронавируса. Плюс к этому инвесторов настораживает ситуация в Азии, где также наблюдается активизация темпов роста числа заболевших в различных странах, включая Китай», — комментирует эксперт.
«В результате, индекс Мосбиржи удержит позиции чуть ниже 2 900 пунктов, однако внешних драйверов, скорее всего не хватит для повторной попытки пробоя данной отметки. Более того, в случае ухудшения внешнего фона в ходе сессии продажи в российских акциях могут активизироваться, что приведет к откату рынка и закреплению его на отрицательной территории», — прогнозирует аналитик.