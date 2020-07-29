​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне» 

Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 890,1 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,26% и равнялся 1 254,37 пункта.

Инвесторы смещают фокус внимания в сторону пандемии, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич . В частности, уточняет он, инвесторов начинает тревожить ситуация в Европе.

«Рост случаев заражения в различных странах указывает на возможность второй волны пандемии в Старом свете. И, в отличии от США, где на фоне существенных темпов распространения коронавируса пока не происходит активного восстановления карантинных мер, в Европе начинают вводится дополнительные ограничения. Все это будет сдерживать восстановление европейской экономики. При этом ситуация в Европе может продолжить ухудшаться, что заставит страны усилить меры по недопущению распространения коронавируса. Плюс к этому инвесторов настораживает ситуация в Азии, где также наблюдается активизация темпов роста числа заболевших в различных странах, включая Китай», — комментирует эксперт.

Учитывая внешний фон, сегодня с утра Зварич ожидает перехода российского фондового рынка в консолидацию у уровней закрытия вторника.