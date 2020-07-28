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Курс евро: курс евро превысил 85 рублей 

RT на русском 43 минуты назад
Евро обновил трехмесячный максимум
Фото: ТАСС
Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые со 2 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 15:38 курс доллара вырос на 92 копейки — до 72,46 рубля.
Курс евро увеличился на 94 копейки и составил 85,02 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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