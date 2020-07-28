Евро обновил трехмесячный максимум

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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые со 2 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

По состоянию на 15:38 курс доллара вырос на 92 копейки — до 72,46 рубля.

Курс евро увеличился на 94 копейки и составил 85,02 рубля.