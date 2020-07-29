Доллар перестал быть «убежищем для инвесторов» 

Курс евро вырос на фоне рисков, которые генерирует доллар, в то же время рубль вполне контролируется и управляемо ослабляется. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

Курс евро на торгах Московской биржи превысил 85 рублей впервые со 2 апреля — валюта ЕС уверенно укреплялась шесть дней подряд. Курс доллара также поднялся к рублю, но всего на минимальный 1% — 72,45 рубля за доллар. При этом курс евро растет и по отношению к американской валюте, так что говорить о "проседании" рубля не приходится. Мировые инвесторы видят все больше проблем и потенциальных рисков в США, и спешат вложиться в евро, как в более стабильный инструмент.

По мнению аналитиков, причин этим тенденциям довольно много. Одна из главных — выход Штатов на новый виток торговой войны с Китаем, внутриамериканские проблемы, COVID-19 и продолжающий расти госдолг США. Доверие к доллару основательно подорвано за каких-то полгода, и даже сегодняшний действия американского правительства инвесторам доверия не внушают — наоборот, сигнализируют о новых рисках в перспективе.

"Сейчас можно говорить об уверенном многодневном росте курса евро относительно всех других валют, включая доллар, — отмечает Коренев. — Впрочем, большая часть потенциала роста уже отыграна, и скоро мы увидим технические корректировки котировок евро в обратную сторону. До определенного времени все смотрели на доллар, как на очень крепкую и надежную валюту, экономика США показывала хорошие темпы восстановления после карантина, а Еврозона, наоборот, буксовала.

Но сценарий резко поменялся. В последние пару недель начались трения между Вашингтоном и Пекином по поводу торговли и якобы распространения коронавируса по миру. Очевидно, что возобновление торговых войн "просадит" обе крупные экономики. При этом Китай быстро восстановился после карантина, в Европе тоже экономика не демонстрирует серьезных проблем. А в США сегодня регистрируют в день 65 тысяч заболевших в день. Для сравнения, в России — менее 6 тысяч в сутки.

На этом фоне в США вновь заговорили о введении карантинных ограничений. Инвесторы отреагировали выходом из долларовых инвестиционных инструментов".

Доллар перестал внушать доверие

Биржевые котировки показывают, что инвесторы куда охотнее готовы вкладываться в инструменты, номинированные в евро, нежели в долларовые. Это говорит о кардинальной смене настроений участников рынка. Более того — многие инвесторы переключились на активную покупку золота, которое рассматривают в качестве одного из приоритетных защитных активов. Золото сегодня росло седьмые торги подряд, обновив в понедельник исторический максимум на закрытии сессии торгов в пятницу ($1897,5 за унцию).

При этом статистика ежедневных новых регистрируемых случаев заболевания коронавирусом нового типа в последнюю неделю колеблется на уровне 56-74 тысячи человек. Всего на сегодняшний день в Соединенных Штатах зафиксировано 4,4 млн заболевших, 2,1 млн из них в списках вылечившихся. Погибших — свыше 150 тысяч, только за последние сутки — 326 человек. Из заболевших 19,1 тысяча в критическом состоянии. Штаты по-прежнему с большим отрывом лидируют в мировой статистике по COVID-19.

"США предприняли беспрецедентные меры поддержки для своих граждан и малого бизнеса страны. Но делается это за счет эмиссии доллара — выпуска новых денежных купюр. А подобные действия рано или поздно обернутся серьезными проблемами. К примеру, выплаты по безработице сумасшедшие — человек получает $600 так называемых pandemic money в неделю, к ним прибавляется доплата от штата. Общая выплата — до $4 тысяч в месяц.

А эта сумма для многих выше, чем люди получали до потери занятости. Поэтому большинство американцев совсем не спешит возвращаться на работу, что в итоге уже оборачивается неприятностями. Ведь госдолг, который президент Трамп обещал не увеличивать ни на доллар, уже перевалил за $26 трлн и продолжает расти. Инвесторы видят серьезные и скорые риски для американской экономики. И ищут более спокойную "гавань" в виде вложений в евро", — подчеркивает Коренев.

Рубль будет управляемо ослаблен

Накануне Банк России опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях за июль и свой комментарий к нему. По мнению регулятора, курс рубля остается относительно стабильным, а потребительский спрос — подавленным, в таких условиях инфляции некуда разгоняться. Для Центробанка очевидно преобладание дезинфляционных факторов, что говорит о контролируемой ситуации и вполне управляемом курсе рубля.

За последние три дня доллар просел в цене на мировых рынках и к швейцарскому франку, и к австралийскому доллару, и даже к фунту. Соответственно, и спрос на американскую валюту у инвесторов снижается. Аналитики предполагают: к августу пара "рубль-доллар" покажет курс 72-74, "рубль-евро" после сегодняшнего роста несколько откатится и закрепится на уровне 82-83. Но все это с оговорками — если мир не усидит серьезных геополитических потрясений в августе.

"Позиции рубля сегодня видятся достаточно крепкими и постепенно ослабляемыми. Ведь Центробанк в июле вдвое сократил интервенции в поддержку отечественной валюты, что, конечно, скажется на его курсе. И это понятно — в результате коронавирусного спада российский бюджет покажет в этом году небольшой дефицит. Самый простой способ его скорректировать — допустить умеренную и управляемую девальвацию рубля.