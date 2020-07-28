Эксперт оценил динамику курса евро 

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил динамику курса евро.

«Сейчас можно говорить об уверенном многодневном росте курса евро относительно всех других валют, включая доллар», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, большая часть потенциала роста уже отыграна, и в скором времени будут технические корректировки евро в обратную сторону.

В свою очередь, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

Как отметил эксперт, к августу и в течение всего месяца российская валюта «традиционно» снижается.

«Если говорить серьёзно, то, конечно, давит конвертация дивидендов российских компаний. Иностранцы получают рубли и покупают валюту. Но как только завершатся все крупные выплаты акционерам, давление на рубль ослабнет», — сказал он.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил ситуацию на валютном рынке.