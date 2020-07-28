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Эксперт оценил динамику курса евро 

RT на русском 58 минут назад
Эксперт оценил динамику курса евро
Фото: РИА Новости
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил динамику курса евро.

«Сейчас можно говорить об уверенном многодневном росте курса евро относительно всех других валют, включая доллар», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, большая часть потенциала роста уже отыграна, и в скором времени будут технические корректировки евро в обратную сторону.
В свою очередь, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Как отметил эксперт, к августу и в течение всего месяца российская валюта «традиционно» снижается.

«Если говорить серьёзно, то, конечно, давит конвертация дивидендов российских компаний. Иностранцы получают рубли и покупают валюту. Но как только завершатся все крупные выплаты акционерам, давление на рубль ослабнет», — сказал он.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич оценил ситуацию на валютном рынке.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Алексей Коренев , Александр Разуваев , ФБА "Экономика сегодня"
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