Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.45
$
72.00
85.10
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
73.00
84.90
Индексы и котировки Brent
44.13
–0.11 Золото
1954.54
–0.11 РТС
1257.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1754
+0.0354
14.07
1.1400
26.07
17.07
03.07

В Fitch спрогнозировали цену на нефть в 2021 году 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В Fitch спрогнозировали цену на нефть в 2021 году
Фото: Reuters
Цена нефти марки Brent в 2021 году может вырасти до около $45 за баррель в среднем по году, а в 2022 году — до $53 за баррель. В 2020 года она составит около $45, а после 2022 года — будет находиться на уровне $55, говорится исследовании Fitch Ratings, где представлен базовый сценарий развития рынка.
Согласно их данным, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов, то есть в 2021 году ее стоимость составит $50 за баррель.
Fitch отмечает, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

"Мы ожидаем, что ОПЕК+ продолжит периодически корректировать двухлетнее соглашение, достигнутое в апреле 2020 года, чтобы избежать большого профицита добычи или дефицита, что поддерживает наши ожидания постепенного восстановления цен на нефть", — говорится в материале.

Что касается рынка газа, то в ближайшие несколько месяцев эксперты ожидают восстановления баланса на европейском газовом рынке из-за сокращения объемов поставок СПГ из США, снижения трубопроводного импорта из России и роста сезонного потребления в четвертом квартале 2020 года.

"Исчезнувшие объемы, скорее всего, в конечном итоге вернутся на рынок, ограничив восстановление цен. Полное восстановление может быть обеспечено только за счет существенного повышения спроса, особенно в Азии. Мы предполагаем, что цены останутся низкими в 2021 году по историческим меркам", — отметили они.

Видео дня. Домашний интернет в России подорожает на 10-20%
ТАСС: последние новости
Можно брать: почему не стоит ждать снижения ипотечных ставок Можно брать: почему не стоит ждать снижения ипотечных ставок Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Комментарии
Рынки , Экономика , Fitch Ratings
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Курс рубля рухнул
Курс рубля рухнул
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение