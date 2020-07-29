В Fitch спрогнозировали цену на нефть в 2021 году 

Цена нефти марки Brent в 2021 году может вырасти до около $45 за баррель в среднем по году, а в 2022 году — до $53 за баррель. В 2020 года она составит около $45, а после 2022 года — будет находиться на уровне $55, говорится исследовании Fitch Ratings, где представлен базовый сценарий развития рынка.

Согласно их данным, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов, то есть в 2021 году ее стоимость составит $50 за баррель.

Fitch отмечает, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

"Мы ожидаем, что ОПЕК+ продолжит периодически корректировать двухлетнее соглашение, достигнутое в апреле 2020 года, чтобы избежать большого профицита добычи или дефицита, что поддерживает наши ожидания постепенного восстановления цен на нефть", — говорится в материале.

Что касается рынка газа, то в ближайшие несколько месяцев эксперты ожидают восстановления баланса на европейском газовом рынке из-за сокращения объемов поставок СПГ из США, снижения трубопроводного импорта из России и роста сезонного потребления в четвертом квартале 2020 года.