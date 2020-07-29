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Аналитик оценил ситуацию с долларом на валютном рынке 

RT на русском и ещё 7 57 минут назад
Аналитик оценил ситуацию с долларом на валютном рынке
Фото: depositphotos.com
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов оценил ситуацию с долларом на валютном рынке.

«Движение американской валюты сейчас зависит от глобальных инвесторов. А они выражают опасения в отношении быстрого восстановления американской экономики на фоне слабых данных по рынку труда США и продолжающегося роста заболеваний коронавирусом», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, эти и другие факторы оказывают давление на доллар, который, помимо ослабления к евро, сдал свои позиции по отношению к японской йене, швейцарскому франку и британскому фунту.
Как прогнозирует эксперт, ослабление может завершиться после окончания заседания ФРС.
Ранее аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил динамику курса евро.
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Рынки , Экономика , Алексей Коренев , Сергей Дроздов , ФРС , ФБА "Экономика сегодня" , "Российская газета"
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