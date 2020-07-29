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Нефть дорожает более чем на 1% на данных API по запасам в США 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Нефть подорожала более чем на 1%
Фото: Reuters
Цены на нефть в среду днем после утренней смешанной динамики закрепились в "зеленой" зоне на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.09 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% — до 44,12 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на Brent — на 1,41%, до 43,83 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,05% — до 41,47 доллара за баррель.
Участники торгов с оптимизмом восприняли новые данные API, согласно которым запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 6,83 миллиона баррелей после роста на 7,5 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство сообщит о росте запасов на 357 тысяч баррелей после повышения на 4,9 миллиона баррелей неделей ранее.
В то же время рост цен на нефть продолжают ограничивать опасения вокруг распространения коронавируса и его влияния на спрос на сырье.

"Становится все более очевидным, что ожидания восстановления спроса на нефть во второй половине года были слишком оптимистичными. Новые случаи COVID-19 наряду с сохранением ограничений на поездки означают, что это восстановление спроса остановилось или, по крайней мере, замедлилось", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING Research.

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