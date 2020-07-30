Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.50
$
72.55
85.40
85.50
Прогноз
03.08 – 10.08
$
73.00
84.90
Индексы и котировки Brent
44.08
+0.02 Золото
1958.71
–0.00 РТС
1257.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1767
+0.0355
15.07
1.1412
27.07
19.07
05.07

Биржи АТР в основном растут следом за подъемом на американских фондовых рынках 

Прайм 58 минут назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут, инвесторы обратили внимание на подъем на биржах США после прошедшего заседания Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% — до 3297,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2238,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,05%, до 25143,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,26%, до 2269,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,76%, до 6051,9 пункта. Японский Nikkei 225 при этом опускался на 0,12%, до 22369,19 пункта.
Биржи США по итогам торгов среды закрылись ростом на 0,6-1,4% на итогах заседания ФРС. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. После заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что американский центробанк "даже не думает" о повышении ставки в обозримой перспективе, понимая, что восстановление экономики потребует значительного времени. Пауэлл также повторил, что ФРС сделает все, что необходимо, чтобы поддержать экономику, и высказался в поддержку аналогичных действий со стороны конгресса.

"Инвесторам понравилось то, что они услышали от председателя Пауэлла. Эта та ФРС, которая, кажется, чувствует пульс экономики, даже несмотря на то, что заседание совпало с ожиданиями", — отметил агентству Франс Пресс аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил о росте чистой прибыль во втором квартале 2020 года на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 4,7 миллиарда долларов. Акции компании растут на 0,68%.
Видео дня. Домашний интернет в России подорожает на 10-20%
Прайм: последние новости
В центре внимания инвесторов - заседание ФРС США В центре внимания инвесторов - заседание ФРС США Нефть стабильна на оценке перспектив восстановления спроса Нефть стабильна на оценке перспектив восстановления спроса ОПЕК задумалась о перспективах пика спроса на нефть из-за кризиса COVID - СМИ ОПЕК задумалась о перспективах пика спроса на нефть из-за кризиса COVID - СМИ
Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , ФРС , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская экономика идет ко дну
Российская экономика идет ко дну
Рубль начал вести себя парадоксально
Рубль начал вести себя парадоксально
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
«Черный август» на пороге: рубль нельзя спасти
Россиянам дали три совета после обвала рубля
Россиянам дали три совета после обвала рубля
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение