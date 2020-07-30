Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут, инвесторы обратили внимание на подъем на биржах США после прошедшего заседания Федеральной резервной системы , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% — до 3297,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 2238,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,05%, до 25143,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,26%, до 2269,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,76%, до 6051,9 пункта. Японский Nikkei 225 при этом опускался на 0,12%, до 22369,19 пункта.

Биржи США по итогам торгов среды закрылись ростом на 0,6-1,4% на итогах заседания ФРС. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. После заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что американский центробанк "даже не думает" о повышении ставки в обозримой перспективе, понимая, что восстановление экономики потребует значительного времени. Пауэлл также повторил, что ФРС сделает все, что необходимо, чтобы поддержать экономику, и высказался в поддержку аналогичных действий со стороны конгресса.

"Инвесторам понравилось то, что они услышали от председателя Пауэлла. Эта та ФРС, которая, кажется, чувствует пульс экономики, даже несмотря на то, что заседание совпало с ожиданиями", — отметил агентству Франс Пресс аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил о росте чистой прибыль во втором квартале 2020 года на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 4,7 миллиарда долларов. Акции компании растут на 0,68%.