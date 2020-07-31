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​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру и ещё 1 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,86% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 907,51 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,51% и равнялся 1 251 пункта.
Индекс Мосбиржи сегодня постарается удержаться в диапазоне 2 880—2 900 пунктов, риски развития коррекции высоки, считает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«Настроения на мировых рынках к концу недели ухудшились. Вчера мировые рынки скорректировались, подпав под негативное влияние статистики, заставляющей более осторожно смотреть на перспективы мировой экономики в условиях продолжающегося уверенного распространения пандемии коронавируса. По состоянию на утро настроения на мировых рынках мы можем оценить как слабо негативные», — комментирует эксперт.

Он ожидает, что индекс Мосбиржи в пятницу сможет удержаться в диапазоне 2 880—2 900 пунктов — неоднозначный внешний фон отчасти нивелируется стабилизацией нефтяных котировок, что позволяет рассчитывать на возврат сдержанных покупок российских акций. При этом аналитик отмечает высокие риски развития коррекционного движения уже в ближайшей перспективе в случае вероятного ухудшения ситуации на внешних рынках.
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Комментарии
Рынки , Евгений Локтюхов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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