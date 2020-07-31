Евро побил новый рекорд

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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс евро увеличился на 0,8%, составив 87,35 рубля. Европейская валюта достигла такой отметки впервые с 1 апреля 2020 года. Курс доллара вырос на 0,35%, достигнув 73,43 рубля.

Накануне курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей. Поднявшись на 40 копеек, он дошел до 86,01 рубля. Такие показатели были выявлены впервые с 2 апреля текущего года.