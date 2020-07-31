Эксперты объяснили, почему падает рубль 

Нестабильность мировой экономики и вывод средств из России давят на курс рубля.

Падение рубля в пятницу обусловлено вчерашним решением Минфина не вводить налогообложение с дивидендов, рассказал НСН экономист Михаил Хазин

Рубль продолжил падение на открытии валютных торгов в пятницу, 31 июля. Так, биржевой курс евро в первые минуты после открытия достиг 87,2 рубля, доллар дорожает до 73,3 рубля.

Минфин в четверг отложил до 2024 года запрет на вывод в офшоры дивидендов без налогов. Ведомство предлагает сохранить льготу для российских компаний и для иностранных, которые добровольно сменили резидентство на российское, до 2024 года. Дивиденды должны быть начислены на счета, о которых известно налоговым органам России, сообщал «Коммерсант».

«Минфин вчера заявил, что не будет брать налоги с дивидендов при их выводе, теперь олигархи выводят деньги и скупают валюту», — объяснил ситуацию Хазин.

Он назвал это диверсией против страны, так как население покупает дешевый импорт и девальвация ударит по нему. Экономист Денис Ракша считает, что падение рубля связано с американской экономикой, у них плохие данные по итогам второго квартала.

«Из доллара выходят и переходят в другие активы такие как золото и евро, а потому люди переходят из рублей в те активы, которые растут. При этом сама российская экономика не дает повода держать средства в рублях, ибо уверенности в ней нет. В российской экономике не происходит ничего ни хорошего, ни плохого, но все будут смотреть, в какие более доходные валюты переложиться», — объяснил эксперт.

По его словам, прогнозировать уровни падения рубля сложно, рынки вступили в фазу волатильности при отсутствии долгосрочных перспектив развития, здесь много будет зависеть от политических факторов, которые еще более непредсказуемы.