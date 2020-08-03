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Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Биржи АТР растут на статистике из Китая
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются преимущественно в плюсе в понедельник на статистике из Китая, инвесторы также оценивают перспективы развития мировой экономики в условиях пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,82% — до 2298,06 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,08%, до 3345,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,95%, до 24362,09 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,03%, до 2250,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опускался на 0,23%, до 5914,2 пункта, японский Nikkei 225 при этом рос на 2,15%, до 22175,99 пункта.
Рост китайских бирж поддерживает статистика по региону. Так, по данным делового издания Caixin индекс деловой активности (PMI), в секторе промпроизводства в июле вырос до 52,8 пункта.
В то же время ситуация с распространением коронавируса продолжат оказывать давление на котировки. Так, в Китае за сутки выявили 43 случая коронавируса и 11 бессимптомных носителей. А по последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 18 миллионов.
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