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Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
1 час назад
Комментарии
9
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На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 74,46 рубля.
Курс евро понизился на 11 копеек и составил 87,49 рубля.
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