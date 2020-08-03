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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском 1 час назад
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 74,46 рубля.
Курс евро понизился на 11 копеек и составил 87,49 рубля.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Евро , Доллар
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