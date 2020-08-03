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ЦБ: затяжной характер пандемии в мире может снова привести к падению цен на нефть 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
ЦБ предупредил о возможном падении цен на нефть
Фото: РИА Новости
Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение пандемии коронавируса в мире может снова привести к падению цен на нефть, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года", — отмечает регулятор.

В этом случае цена на нефть может оказаться заметно ниже траектории, заложенной в базовый сценарий, несмотря на усилия ОПЕК+ по сдерживанию избыточного предложения, подчеркивают в ЦБ.
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