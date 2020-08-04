Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.90
$
73.80
87.05
87.00
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.28
86.15
Индексы и котировки Brent
43.50
+0.00 Золото
1976.18
+0.07 РТС
1257.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1789
+0.0341
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру 3 часа назад
Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы растут в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,38% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 941,22 пункта. Индекс РТС тогда же был в плюсе на 0,91% и достигал 1 268,92 пункта.
«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — отметила перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Краткосрочный оптимизм по рискованным активам в целом еще не утерян, что при прочих равных может способствовать улучшению настроений по ходу сессии, — считает она. — Существенной фиксации прибыли стоит ожидать лишь при поступлении негативных новостей. В целом вторник будет спокойным на события днем и поэтому может характеризоваться консолидацией».

«Сегодня мы ждем, что индекс Мосбиржи перейдет к консолидации в середине диапазона 2 900—2 950 пунктов. Некоторому охлаждению настроений могут способствовать откат нефтяных котировок и переход к стабилизации рубля», — пишет аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара вырос на 73 копейки, евро подешевел на 6 Официальный курс доллара вырос на 73 копейки, евро подешевел на 6 Спрос на наличные в России вернулся к февральскому показателю Спрос на наличные в России вернулся к февральскому показателю Курсы доллара и евро на 27 июля Курсы доллара и евро на 27 июля
Комментарии
Рынки , Елена Кожухова , Евгений Локтюхов , Промсвязьбанк , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Биржи АТР коррекционно растут
Биржи АТР коррекционно растут
Акции Facebook, Amazon и Apple подорожали на 5-6,5%
Акции Facebook, Amazon и Apple подорожали на 5-6,5%
2,138 трлн рублей составил госдолг регионов
2,138 трлн рублей составил госдолг регионов
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение