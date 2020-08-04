Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

«Краткосрочный оптимизм по рискованным активам в целом еще не утерян, что при прочих равных может способствовать улучшению настроений по ходу сессии, — считает она. — Существенной фиксации прибыли стоит ожидать лишь при поступлении негативных новостей. В целом вторник будет спокойным на события днем и поэтому может характеризоваться консолидацией».