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Биржи АТР в основном растут в надежде на ослабление напряжения между США и КНР 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут, в то время как инвесторы оценивают сообщения СМИ о намерении США и Китая провести переговоры по торговому соглашению, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% — до 3381,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,96%, до 2322,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,57%, до 25088,36 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,22%, до 2307,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опускался на 0,47%, до 6009,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,24%, до 22520,48 пункта.
Трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что США и Китай 15 августа намерены провести переговоры на высоком уровне, чтобы оценить соблюдение Пекином торгового соглашения.
Директор по инвестициям Spotlight Asset Group Inc. Шана Сиссел (Shana Sissel), чьи слова приводит агентство Блумберг, отметила, что исход переговоров США и Китая будет ключевым для рынков.

"Китай, действительно, не смог преодолеть препятствия, чтобы выполнить первый этап сделки", — отметил он, уточнив, что риторика обеих стран может возрасти по мере приближения выборов в США.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из Китая, где, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики в июле составил 54,1 пункта. Месяцем ранее показатель составил 58,4 пункта, увеличившись максимальными темпами за 10 лет.
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Рынки , Bloomberg
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