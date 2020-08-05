Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.38
$
73.59
86.60
86.85
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
44.72
+0.20 Золото
2036.23
+0.13 РТС
1257.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.08
1.1818
+0.0291
21.07
1.1527
02.08
24.07
10.07

Нефть дешевеет на росте числа заболевших COVID-19 

Прайм 2 часа назад
Нефть подешевела
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть падают в среду, в то время как инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и опасаются за перспективы восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,09% — до 44,39 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,19% — до 41,62 доллара за баррель.
В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. Заболевание продолжает распространяться по всему миру, что создает угрозы для восстановления экономики, а вместе с тем и спроса на сырье. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения.
Поддерживающим фактором для цен на нефть стали данные Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, хотя котировкам пока не удается перейти к росту. Согласно статистике API запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 8,6 миллиона баррелей после падения на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.
Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ждут, что ведомство также сообщит о снижении запасов, но только на 3 миллиона баррелей после падения более чем на 10 миллионов баррелей неделей ранее.
Видео дня. Российские банки в июне выдали рекордный объем ипотеки
Прайм: последние новости
Золото торгуется у максимумов на ослаблении курса доллара Золото торгуется у максимумов на ослаблении курса доллара Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте Цена золота превысила $2000 за унцию, обновив исторический рекорд Цена золота превысила $2000 за унцию, обновив исторический рекорд
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Рубль вырос к доллару и евро
Рубль вырос к доллару и евро
Российский бизнес просит ограничить платежные комиссии
Российский бизнес просит ограничить платежные комиссии
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение