Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Акции золотодобытчика "Полюс" в ходе торговой сессии на Московской бирже выросли на 5,1% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки в 18 тыс. 265 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:55 мск.

Таким образом, стоимость акций компании обновила исторический максимум.

Ценные бумаги компании дорожают на фоне роста цен на золото, которые также находятся на исторических максимумах. Так, стоимость драгметалла росла на 1,7%, до 2 тыс. 55,4 доллара за тройскую унцию.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В 2019 году компания произвела 2,8 млн унций золота, столько же планирует произвести в 2020 году.