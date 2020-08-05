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Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Акции «Полюса» обновили исторический максимум
Фото: ТАСС
Акции золотодобытчика "Полюс" в ходе торговой сессии на Московской бирже выросли на 5,1% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки в 18 тыс. 265 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:55 мск.
Таким образом, стоимость акций компании обновила исторический максимум.
Ценные бумаги компании дорожают на фоне роста цен на золото, которые также находятся на исторических максимумах. Так, стоимость драгметалла росла на 1,7%, до 2 тыс. 55,4 доллара за тройскую унцию.
"Полюс" — крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В 2019 году компания произвела 2,8 млн унций золота, столько же планирует произвести в 2020 году.
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Рынки , Компании , Личный счет , Московская биржа
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