Рубль на этой неделе получил позитивный заряд после череды негатива в конце июля. Доллар откатился ниже 73 рублей. Но это не значит, что самое трудное для нашей валюты уже позади.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман , главный аналитик ТелеТрейд, проанализировал перспективы рубля и оценил апокалиптический сценарий его падения, который появился на этой неделе.

Марк, что же лежит в основе позитива для нашей валюты? Вроде в эти дни никаких особых событий не произошло.

Марк Гойхман: Действительно доллар отошел на этой неделе от свежих максимумов в 74,5 рубля ниже 73 рублей. Определенный позитив для нашей валюты связан с общим оптимизмом и усилением настроений склонности к рискам на финансовых рынках.

А они в свою очередь обусловлены преодолением острой фазы пандемии и постепенным восстановлением экономики в мире. Это увеличивает и спрос на черное золото, сокращая избыточные запасы и повышая нефтяные цены. Котировки Brent поднимаются к рубежам около 46 долларов за баррель.

Таких цен достаточно, чтобы удержать рубль на позитиве? Один из наших экспертов называл сумму в 50 долларов.

Марк Гойхман: В данном случае психологически важно то, что цены на нефть превысили уровень 45,4 доллара, от которого пошло резкое обрушение котировок в марте этого года. Это вызывает общее ослабление доллара на рынке как защитного актива.

Также он теряет из-за остающейся высокой заболеваемости коронавирусом в США. И из-за неопределенности перспектив президентских выборов.

Что ждет рубль в оставшиеся дни этой недели?

Марк Гойхман: В четверг для курса рубля могут быть относительно важны выходящие данные о потребительской инфляции в России за июль и о международных резервах В четверг для курса рубля могут быть относительно важны выходящие данные о потребительской инфляции в России за июль и о международных резервах ЦБ РФ

Но в течение дня он, вероятно, все-таки останется в пределах диапазона 72-73,6 рубля за доллар и 85,8 — 87,2 рубля за евро.

В пятницу участники рынка ожидают значимый для котировок отчет по рынку труда США, а также показатели экспорта и импорта Китая. В целом неделя, вероятно, так и останется ограниченно позитивной для рубля.

А что потом? Можно надеяться на укрепление российской валюты?

Марк Гойхман: В ближайшие дни речь идет лишь о коррекционном укреплении, но в рамках общего тренда на ослабление.

Август может стать традиционно неблагополучным для российской валюты. А на следующей неделе могут проявиться факторы ослабления. Их немало, и они не менее весомы, чем позитивные драйверы, побеждающие в первые дни августа.

Падение цен на нефть, рост спроса на доллары и евро в России? Что еще?

Марк Гойхман: Рост нефтяных цен действительно способен приостановиться, в частности, из-за того, что с августа увеличивается добыча на два миллиона баррелей в сутки по соглашению ОПЕК+.

И спрос на валюту в России растет. Напомню, ее покупают для конвертации иностранные акционеры российских компаний, получающие в последние дни дивиденды в рублях. Повышаются и закупки импортных товаров, открываются внешние границы для туристов, также предъявляющих спрос на валюту.

С другой стороны, ЦБ России при повышении нефтяных цен снижает продажи валюты. Об объемах таких операций на ближайший месяц он объявит на следующей неделе. Таким образом, ухудшается платежный баланс — снижается приток валюты и растет ее отток. Это негатив для рубля.

Кроме того, в его некотором ослаблении в перспективе есть резон для повышения доходов дефицитного бюджета, выручки экспортеров, даже для российских предприятий, конкурирующих с импортом.

К этому надо добавить и американо-китайские отношения. Важно будет подведение итогов первой фазы торгового соглашения Китая и США, которое ожидается на их двусторонней встрече 15 августа. Дело в том, что условия соглашения не выполнены из-за пандемии. Это может создать дополнительную напряженность и негатив для рисковых активов.

И в итоге, в августе мы увидим новый этап укрепления доллара?

Марк Гойхман: Да, вполне возможно в ближайшие недели возобновление укрепления доллара в область 75 рублей и выше как продолжение общего тренда последних месяцев. Об этом совершенно справедливо говорится в новом обзоре : Да, вполне возможно в ближайшие недели возобновление укрепления доллара в область 75 рублей и выше как продолжение общего тренда последних месяцев. Об этом совершенно справедливо говорится в новом обзоре Райффайзенбанка

Bloomberg больше 100 рублей за доллар обещает!

Марк Гойхман: Апокалиптический сценарий Bloomberg по курсу доллара — "сильно за 100" — маловероятен в ближайшей перспективе.

Это радует. Такой взлет доллара был бы катастрофой для нас, ведь так?

Марк Гойхман: Слишком резкое и быстрое падение российской валюты до таких уровней дезориентирует производство, ослабит возможности инвестирования и получения прибыли бизнеса в России.

Значимо поднимутся потребительские цены, поскольку до половины товаров или материалов для них — импортные. Соответственно, еще более снизятся реальные доходы населения, которые и без того упали на 8 процентов во втором квартале. Возникнет паника на валютном и потребительском рынке.

А если ситуация все-таки начнет развиваться в этом направлении, нам есть чем защищаться?

Марк Гойхман: У наших экономических властей есть необходимые инструменты для предотвращения такой ситуации. В России низкая доля госдолга в ВВП, огромные резервы в виде Фонда национального благосостояния и золотовалютных запасов, положительный торговый баланс со значительным превышением экспорта над импортом.

Но, судя по всему, этого недостаточно, чтобы укрепить рубль?

Марк Гойхман: Позитивный сценарий значительного укрепления рубля столь же маловероятен, как и описанный крайне негативный.

Вряд ли можно предположить, например, его усиление к допандемическим уровням 60-65 рублей за доллар. В лучшем случае, стоит говорить о движении к 66-67 рублям. Но и для этого должны сложиться исключительно благоприятные обстоятельства, которые сейчас не имеют оснований.

А именно: полная победа над пандемией, возврат к высоким темпам роста экономики в мире и в России, повышение нефтяных цен в район 50-55 долларов за баррель. И отсутствие обострения торгово-тарифных конфликтов между США и Китаем и иными странами.