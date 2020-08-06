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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов в четверг, 6 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 72,91 рубля.
Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 86,52 рубля.
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