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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 6 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 72,91 рубля.
Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 86,52 рубля.
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Рынки , Евро , Доллар
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