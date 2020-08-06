Стоимость серебра рекордно выросла впервые с 1979 года 

В июле и в начале августа серебро существенно прибавило в цене. Специалисты в последний раз фиксировали такой быстрый рост 41 год назад, в 1979 году. Исторический рекорд драгметалл установил 4 августа, когда октябрьский фьючерс на него достиг 2 тыс. долларов, сообщает «360».

Как отмечается, унция серебра в минувший вторник стоила 26 долларов. Рост цены продолжился и в среду. С начала 2020-го стоимость серебра увеличилась на 46%. Такой подъем в цене за короткий период в последний раз отмечался в декабре 1979 года, указали аналитики Deutsche Bank . При этом золото за семь месяцев подорожало на 32%.

По одной из версий, интерес к металлам связан с опасениями, что стимулирование экономики США Федрезервом может привести к росту инфляции. Подобные активы инвесторы расценивают как страховку от негативного развития сценария.

Напомним, что в конце июля цена золота превысила $1,9 тыс. за унцию и обновила исторический максимум.