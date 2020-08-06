Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.31
$
73.56
86.90
87.04
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.00
85.05
Индексы и котировки Brent
45.18
–0.02 Золото
2049.15
+0.01 РТС
1295.27
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1860
+0.0291
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

Стоимость серебра рекордно выросла впервые с 1979 года 

Мир24 и ещё 1 2 часа назад
В июле и в начале августа серебро существенно прибавило в цене. Специалисты в последний раз фиксировали такой быстрый рост 41 год назад, в 1979 году. Исторический рекорд драгметалл установил 4 августа, когда октябрьский фьючерс на него достиг 2 тыс. долларов, сообщает «360».
Как отмечается, унция серебра в минувший вторник стоила 26 долларов. Рост цены продолжился и в среду. С начала 2020-го стоимость серебра увеличилась на 46%. Такой подъем в цене за короткий период в последний раз отмечался в декабре 1979 года, указали аналитики Deutsche Bank. При этом золото за семь месяцев подорожало на 32%.
По одной из версий, интерес к металлам связан с опасениями, что стимулирование экономики США Федрезервом может привести к росту инфляции. Подобные активы инвесторы расценивают как страховку от негативного развития сценария.
Напомним, что в конце июля цена золота превысила $1,9 тыс. за унцию и обновила исторический максимум.
Видео дня. Для многодетных семей предлагают увеличить скидку на оплату ЖКХ
Мир24: последние новости
Стоимость биткоина выросла и достигла показателей августа 2019 года Стоимость биткоина выросла и достигла показателей августа 2019 года Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля Нефть Brent впервые после распада прошлой сделки ОПЕК+ превысила $46 за баррель Нефть Brent впервые после распада прошлой сделки ОПЕК+ превысила $46 за баррель
Комментарии
Рынки , ФРС , ДОЙЧЕ Банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Россияне нашли альтернативу банковским депозитам
Россияне нашли альтернативу банковским депозитам
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение