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Британский фондовый индекс FTSE 100 падает более чем на 1% 

Прайм 1 час назад
Британский индекс FTSE 100 падает более чем на 1%
Фото: Reuters
Основные европейские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг, при этом британский FTSE 100 — более чем на 1% после заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.29 мск британский индекс FTSE 100 падал на 1,3%, до 6025,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 4911,63 пункта, немецкий индекс DAX рос на 0,17%, до 12681,95 пункта.
По итогам заседания Банк Англии ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне в 0,1%. Особый интерес у инвесторов вызвали ожидания британского центробанка относительно развития экономики страны. По прогнозам регулятора, ВВП Великобритании в текущем году упадет на 9,5%. Кроме того, Банк Англии ожидает ощутимого роста уровня безработицы — до 5,5% в третьем квартале и примерно до 7,5% к концу текущего года.
Кроме того, акции швейцарского сырьевого трейдера Glencore дешевеют на 4% на Лондонской фондовой бирже. Ранее в четверг компания сообщила, что получила по итогам первого полугодия 2020 года чистый убыток в 2,6 миллиарда евро против прибыли в 226 миллионов годом ранее.
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