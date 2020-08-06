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Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Прайм
1 час назад
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Курс турецкой лиры к доллару в четверг обновил исторический минимум по отношению к доллару, достигнув уровня 7,2775, свидетельствуют данные торгов.
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
Фото: ReutersReuters
По состоянию на 13.20 мск курс доллара рос к турецкой лире до 7,2772 лиры за доллар с 7,0438 лиры на предыдущем закрытии. Минутами ранее показатель подскочил до 1,2775 лиры за доллар. Таким образом, курс лиры к доллару обновил исторический минимум, достигнутый в мае 2020 года, в 7,2712 лиры к доллару.
Как пишет агентство Рейтер, инвесторы обеспокоены сокращением валютных резервов центробанка Турции до 51 миллиарда долларов с 81 миллиарда долларов в этом году, а также высокими внешними долговыми обязательствами Турции.
Данные и расчеты трейдеров, по данным агентства, показывают, что с прошлого года турецкий центробанк и государственные банки Турции потратили около 110 миллиардов долларов на стабилизацию валютного курса, причем большая часть интервенций была проведена в последние месяцы.
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Рынки,Центральный банк России,Reuters
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