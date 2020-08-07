Эксперт предупредил о риске «пузыря» на рынке золота

Стремительный рост цен на золото в текущем году увеличивает спрос на этот актив, что создает "рыночный пузырь", который может лопнуть в любой момент, хотя котировки перед этим могут успеть подняться и до 3-5 тысяч долларов за унцию, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин

"Ралли в золоте является проявлением самоподдерживающегося роста цен на активы, когда эта динамика привлекает новых инвесторов, что в свою очередь приводит к дальнейшему увеличению цены. Именно такой процесс поднимает цены на небывало высокие уровни, причем это может быть и 3000, и 5000 долларов, вопрос лишь в емкости рынка и количестве потенциальных инвесторов", — сказал Брагин.

"Главное, что следует помнить инвесторам, что самоподдерживающийся рост, он же "рыночный пузырь", имеет свойство неожиданно и очень быстро разворачиваться в обратную сторону", — предостерегает эксперт.

Стоимость золота в начале августа побила очередной исторический рекорд, поднявшись выше 2 тысяч долларов за унцию. По словам Брагина, преодоление этой психологически важной планки может сработать как мощный фактор привлечения новых денег на рынок золота, в том числе из-за резкого увеличения числа публикаций об этом в СМИ.

"Понятно, что в условиях низких ставок и опасений, связанных с повышенными экономическими и рыночными рисками, будет спрос на альтернативные инструменты, в том числе золото. А если к этому добавить большой приток на рынки ликвидности, то рост цены легко объясняется", — уверен эксперт.

Но прежде чем совершить покупку, он советует подумать, почему так активно скупают актив, который не генерирует дохода в виде дивидендов или купонов, и вся его инвестиционная привлекательность заключается в том, что цена будет расти и дальше.

Брагин признал, что любой прогноз цены на золото крайне ненадёжен, так как ее динамика в большей степени определяется психологией инвесторов, чем какими-то фундаментальными причинами.