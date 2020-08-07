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Золото дешевеет в рамках коррекции 

Прайм 3 часа назад
Золото дешевеет
Фото: РИА Новости
Стоимость золота опускается в пятницу утром после пяти торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 0,04%, или на 0,75 доллара — до 2057,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,39% — до 28,515 доллара за унцию.
Цена на золото корректируется после пяти торговых сессий роста. С 31 июля по 6 августа золото подорожало более чем на 4% и превысило отметку в 2000 долларов за унцию. При этом в ходе торгов пятницы цена поднималась до максимума в 2077,9 доллара за унцию.
Несмотря на снижение цены на золото, спрос на надежные активы остается высоким в условиях глобальной неопределенности. Так, инвесторы обратили внимание на конфликт США и Китая. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat.
Ситуация с коронавирусом также оказывает поддержку золоту, так как число зараженных продолжает расти. По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире превысило уже 19 миллионов.

"Несмотря на то, что темпы ралли могут замедлиться, в ближайшей перспективе и до конца года, мы, безусловно, будем наблюдать рост", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела сырьевой стратегии банка ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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