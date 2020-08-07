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Биржи АТР закрылись в минусе на геополитических рисках 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном опустились, меры властей США против китайских TikiTok и WeChat сдержали настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,96% — до 3354,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,38%, до 2272,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,6%, до 24531,62 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,39% — до 2351,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,62%, до 6004,8 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,39% и составил 22329,94 пункта.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

"Инвесторы запада могут с сомнением отнестись к инвестициям в Китай, упуская возможности роста там, когда возможностей для инвестиций не так много, кроме, может быть, NASDAQ", — рассказала агентству Рейтер старший аналитик Monex Securities Нана Оцуки (Nana Otsuki).

Инвесторы оценили также статистику по Китаю. Так, импорт КНР в июле неожиданно снизился в годовом выражении — на 1,4%, ожидалось увеличение на 1%. Экспорт при этом неожиданно вырос на 7,2%, аналитики прогнозировали снижение на 0,2%.
Пандемия коронавируса продолжает оставаться одним из основных факторов на рынках. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире достигло 18,6 миллиона человек, более 700 тысяч человек погибли.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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