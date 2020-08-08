Украинский «Нафтогаз» поблагодарил США за угрозы «Северному потоку-2» 

Украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила сенаторов США, которые направили руководству немецкого порта письмо с угрозами из-за «Северного потока-2». Об этом говорится на официальной странице компании в Facebook.

«Благодарим сенаторов за последовательную и принципиальную позицию», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что несколько членов сената США направили официальное предупреждение компании — оператору порта Мукран, в котором хранятся трубы для завершения «Северного потока-2» и стоит судно «Академик Черский», способное закончить строительство. Они заявили, что, если тот не прекратит поддержку проекта, его ждут американские санкции, которые обернутся финансовым уничтожением для компании.

Угрозы вызвали возмущение как в России, так и в Германии. Официальный представитель фракции бундестага «Альтернатива для Германии» по энергетике депутат Штеффен Котре обвинил США в развязывании экономической войны и во вмешательстве в дела Европы.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должны были завершить еще в конце 2019 года. Однако США ввели санкции против «Северного потока-2». Они отправили предупреждение швейцарской компании Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Фирма отказалась сотрудничать с Россией, чтобы не попасть под санкции. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.