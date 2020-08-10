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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 3
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 12 копеек — до 73,85 рубля.
Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 86,92 рубля.
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