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Нефть дорожает на 1% на фоне мер Ирака по добыче 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Нефть подорожала
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут примерно на 1%, рынки обратили внимание на прогноз саудовской Saudi Aramco по спросу, также оценивая меры Ирака по снижению добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06% — до 44,87 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI росли в стоимости на 1,41% — до 41,8 доллара за баррель.
В выходные нефтегазовая Saudi Aramco опубликовала свой финансовый отчет. Нефтяной гигант, который на данный момент является вторым по капитализации в мире после Apple, сообщил о падении чистой прибыли в первом полугодии на 51% из-за низких цен на нефть и спроса. При этом компания увеличила дивиденды за второй квартал, отметив, что в настоящий момент наблюдает частичное восстановление рынка энергоносителей, так как страны по всему миру постепенно ослабляют ограничения и оживляют свою экономику.

"Комментарии, сделанные Aramco в выходные, являются драйвером (для нефтяных цен — ред.) на данный момент", — цитирует агентство Рейтер слова рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).

Рынки продолжают оценивать заявления Ирака, сделанные на прошлой неделе. Ирак 7 августа заявил о намерении сокращать добычу нефти на 1,25 миллиона баррелей в сутки, что на 400 тысяч баррелей сверх квоты в рамках ОПЕК+. При этом в июне Ирак также был обязан сокращать добычу сверх квоты, но все-таки, по словам министра нефти страны, не выполнил свои обещания на 100%.
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Рынки , Apple , Reuters
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