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Биржи Европы растут на фоне ожиданий по мерам стимулирования в США 

Прайм 2 часа назад
Биржи Европы растут
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы в понедельник поднимаются, инвесторы отыгрывают новые меры поддержки экономики в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,86%, до 6083,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 4922,45 пункта, немецкий индекс DAX увеличивался на 0,38%, до 12722,9 пункта.
Поддерживают настроения трейдеров региона новости из США по мерам стимулирования. Президент страны Дональд Трамп в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа. Он также подписал указы о других стимулирующих мерах. Демократы в конгрессе раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики, а спикер палаты представителей назвала указы президента о поддержке экономики неконституционными.
Вместе с этим мировые фондовые рынки сохраняют свое внимание вокруг отношений США и Китая. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Позднее США, Великобритания и Канада, а также Австралия и Новая Зеландия, обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга. Власти КНР выразили протест в ответ на такое заявление.
На текущей неделе запланирована важная макростатистика по Европе. Так, во вторник и среду будут опубликованы данные по ВВП, безработице и промпроизводству в Великобритании, а данные по ВВП еврозоны выйдут в конце рабочей недели. Кроме того, в среду и пятницу будут опубликованы данные по инфляции, розничным продажам и промышленному производству в США.
Поддерживает торги и удорожание нефти. Нефтяные котировки растут в среднем на 1%, в результате дорожают акции энергетических компаний региона. Бумаги BP растут в цене на 3,3%, Total — на 1,8%. Акции норвежской Equinor, которая ранее объявила о назначении нового главы компании с ноября, дорожают на 1,5%.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Казначейство США , Total
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