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Мосбиржа запустила индекс жилой недвижимости 

Прайм 20 минут назад
Московская биржа запустила новый индекс
Фото: РИА Новости
Московская биржа с понедельника начала публикацию индекса московской жилой недвижимости, рассчитанный на основании данных сервиса Сбербанка "ДомКлик".

"Индекс недвижимости, разработанный нами совместно со Сбербанком, является уникальным — это единственный в России индикатор рынка недвижимости, рассчитываемый на основании реальных сделок. Надеемся, что этот индекс станет признаваемым индикатором стоимости столичной жилой недвижимости", — сказал на презентации продукта член правления Мосбиржи Игорь Марич.

В дальнейшем биржа планирует предложить рынку фьючерсные контракты на новый индикатор.

"Застройщики смогут с помощью фьючерсов захеджировать рыночные риски, а финансовые компании — создать новые структурные продукты, которые помогут частным инвесторам накопить на недвижимость либо на первоначальный взнос по ипотеке", — отметил он.

По словам старшего управляющего директора, начальника управления электронных рынков Сбербанка Владимира Ярового, индекс жилой недвижимости также должен стать надежным инструментом анализа при инвестировании в недвижимость.
Индекс рассчитывается еженедельно, пересмотр базы расчета индекса будет осуществляться один раз в квартал. Торговый код индекса — MREDC. Значение индекса определяется как средневзвешенное значение стоимости квадратного метра жилья по административным округам Москвы. В расчете индекса участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах. В расчет не входит элитная недвижимость стоимостью более 30 миллионов рублей. Ретроспективный расчет индекса будет доступен с конца 2016 года — по состоянию на 28 декабря 2016 года значение индекса составило 159,647 тысячи рублей за квадратный метр, на 5 августа 2020 года — 188,578 тысячи рублей.
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Комментарии
Рынки , Недвижимость , Игорь Марич , Сбербанк России , Московская биржа
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