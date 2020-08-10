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Биржи АТР закрылись в основном ростом на статистике и ожиданиях по США 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли на данных статистики и ожиданиях по мерам стимулирования экономики в США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,75% — до 3379,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,21%, до 2277,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшился на 0,63%, до 24377,43 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,48% — до 2386,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличился на 1,76%, до 6110,2 пункта. Биржа Японии в понедельник не работает в связи с выходным днем. В пятницу японский Nikkei 225 снизился на 0,39% — до 22329,94 пункта.
Сильная статистика по КНР поддержала китайские индексы. Годовая инфляция в стране в июле ускорилась до 2,7% с 2,5% месяцем ранее, показатель прогнозировался на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% против дефляции июня в 0,1%, ожидалась инфляция в 0,4%. Производственная дефляция (PPI) в июле в годовом выражении составил 2,4% против 3% месяцем ранее, что лучше прогноза дефляции в 2,5%.
Новости по США также отразились на настроениях азиатских инвесторов. Президент страны Дональд Трамп в выходные предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа. Он также подписал указы о других стимулирующих мерах. Такой шаг был раскритикован демократами в конгрессе, а спикер палаты представителей назвала указы неконституционными.

"Начало понедельника оказалось необычайно благоприятным для рисковых настроений, но остается много неопределенности вокруг сделки по стимулированию в США, и на 15 августа намечены… торговые переговоры", — рассказал агентству Рейтер аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

При этом биржи Гонконга сдержали события вокруг США и КНР. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Позднее Китай принял решение ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Казначейство США , Reuters
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