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Курс евро: курс евро снижается на открытии торгов 

RT на русском 36 минут назад
Курс евро снижается
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 73,51 руб.
Курс евро снизился на 1 копейку и составил 86,27 руб.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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