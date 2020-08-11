Биржи АТР выросли

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли на ожиданиях по восстановлению экономики США, но индексы Китая опустились из-за геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 1,15% — до 3340,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,49%, до 2243,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 2,11%, до 24890,68 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,35% — до 2418,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 6138,7 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 1,88% — до 22750,24 пункта.

Индексы Азии в основном показали рост на ожиданиях нового пакета поддержки экономики США. Конгресс уже выделил на поддержку экономики около трех триллионов долларов, но переговоры о дальнейших мерах между Белым домом и демократами успехом пока не увенчались. В выходные президент США Дональд Трамп подписал ряд указов о стимулирующих мерах, но демократы в конгрессе подвергли критике такой шаг.

Биржи Китая при этом уменьшились на опасениях за отношения Вашингтона и Пекина. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Позднее Китай сообщил, что решил ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу.

Трейдеры оценивают, каким окажется влияние таких мер на торговые переговоры между странами, которые запланированы на субботу, 15 августа. Китай тем временем сталкивается с проблемами по выполнению торговой сделки, поскольку пандемия негативно отразилась на спросе, отмечают аналитики Soochow Securities, их комментарий приводит агентство Рейтер.