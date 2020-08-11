Минск выбирает по принципу «кто больше раздражает Москву»

Американская нефть не сможет конкурировать с российской на белорусском рынке, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно о прибытии в Литву танкера из США с партией сырья для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) РБ. Впервые американцы доставили в Европу новый сорт «Белый орёл» — аналог российской марки Urals, с которой работают многие европейские НПЗ. Аналитики полагают, что нефть из Штатов — это, скорее, попытка Минска подразнить Москву, нежели реальная возможность диверсифицировать поставки сырья.

Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в литовский порт Клайпеда. На борту — 76 тыс. тонн сырья. Далее по железной дороге оно отправится на Новополоцкий НПЗ, сообщили в концерне «Белнефтехим».

Это уже второй танкер с чёрным золотом Штатов для Белоруссии, первый прибыл в начале июня. В Минске закупки сырья у США называют долгосрочной программой, о чём заявлял министр иностранных дел республики Владимир Макей. Он напомнил о поручении президента Белоруссии Александра Лукашенко обеспечить около 30% необходимого объёма нефти за счёт поставок из альтернативных источников, то есть не из России.

Белоруссии альтернативные закупки нефти всегда выходили дороже, отмечает эксперт. По его подсчётам, в январе текущего года Минск купил танкер сырья у Норвегии по цене $58,2 за барель, в то время как российская нефть стоила $48,3. В феврале покупка у Казахстана обошлась в $49,5 за баррель, у Норвегии — в $58,1, у России — в $41,4. В марте за баррель азербайджанской нефти было заплачено $35,5, казахстанской — $26,6, российской — $22,9.

Игорь Юшков:

Уверен, что то же самое касается и американской нефти. Они берут её по рыночной цене и доставляют в Клайпеду. Там оплачивают перевалку в порту, перегрузку в железнодорожные цистерны и доставку до Новополоцкого НПЗ. Причём железная дорога — это самый дорогой вариант.

Только за счёт экспортной пошлины российская нефть для Минска оказывается дешевле американской на $6 за баррель, а стоимость доставки через Клайпеду добавляет ещё порядка $8-10, отмечает экономист. По его словам, существует более выгодный способ доставки нефти на Новополоцкий НПЗ — договориться с Латвией об использовании северной ветки нефтепровода «Дружба», идущей в порт Вентспилс, в реверсном режиме. Сам факт того, что Минск не хочет делать этого, показывает, что история с альтернативными поставками — это лишь попытка надавить на Россию, считает эксперт.

Такое ощущение, что Минск выбирает продавца по принципу «кто больше раздражает Москву». Сначала это была Норвегия — наш конкурент в Северно-Западной Европе. Как только у России началась ценовая война с Саудовской Аравией, Белоруссия заявила, что покупает саудовскую нефть. Теперь она переключилась на США. Думаю, это стремление показать России, что нефть покупается у её конкурентов, попытка надавить, чтобы выторговать какие-то преференции, — считает экономист.

Ранее NEWS.ru писал, что «Белнефтехим» также прорабатывает возможность поставки нефти по трубопроводу из польского порта Гданьск.

Покупка американской нефти пришлась на период обвального падения спроса на чёрное золото и очень низких цен, в том числе в Северной Америке, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он допускает, что в таких условиях американские экспортёры могли предложить Минску выгодные условия по цене:

Однако это не отменяет общую проблему Белоруссии — любые альтернативные поставки существенно дороже российской трубопроводной нефти из-за логистики. Транспортные расходы превышают любую возможную ценовую выгоду.

США вряд ли станут постоянным поставщиком сырья для Белоруссии, согласен эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв . Базовым, якорным поставщиком здесь может быть только Россия. А покупка нефти у других стран — стремление избежать жёсткой зависимости от Москвы. Но в этом случае выгоднее приобретать сырьё не у США, а у экспортёров с Ближнего Востока или из Европы.

В концерне «Белнефтехим» не ответили оперативно на запрос NEWS.ru.

Куда летит «Белый орёл»

Последняя партия нефти из США — это новый сорт, получивший название «Белый орёл» (White Eagle Blend, WEB). По словам пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, данный сорт был специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ.

Всё, что известно о White Eagle — нефть является смесью трёх сортов — двух американских и одного канадского. Белоруссия, видимо, станет первой страной, которая получит такое сырьё.

Ход — нестандартный. В первую очередь, непонятно, зачем американцам поставлять Минску более тяжёлую нефть — она нужна им самим. Многие их НПЗ не работают на добываемом в Штатах лёгком сырье, поэтому когда санкции США прервали поставки тяжёлой нефти из Венесуэлы, американцам пришлось заметно нарастить такие покупки у России.

Думаю, что «Белый орел» — это смесь под конкретный заказ. В США не производят такую нефть, и, видимо, им пришлось потратить деньги, чтобы смешать своё лёгкое малосернистое сырьё с тяжёлой битумной нефтью Канады. Россия тоже смешивает нефть, но это происходит автоматически на специальных станциях, и денег на это особо не тратится, — отметил Игорь Юшков.

Он полагает, что White Eagle не сможет составить конкуренцию российской марке Urals в Европе. Всё закончится лишь отдельными поставками нового сорта. Где Россия, действительно, конкурирует с США, так это на рынке лёгкой нефти в Азии, отмечает эксперт.

Создание нового сорта для Европы — специфический проект, который вряд ли получит широкое распространение, считает Алексей Калачёв:

Одно дело создать партию нефти на пробу в качестве PR-акции, другое — систематически производить этот сорт. К тому же гнать танкерами нефть из США в Европу — невыгодно.

Без альтернативы

Партия «Белого орла» — далеко не первая альтернативная поставка в этом году. Помимо американской нефти, Минск покупал чёрное золото у Норвегии, Казахстана, Азербайджана и Саудовской Аравии.

В августе на белорусские НПЗ поступит две партии нефти не из России общим объёмом 160 тыс. тонн. Помимо уже отмеченного танкера из США, ожидается ещё сырьё из Азербайджана.

По информации «Белнефтехима», в августе белорусским НПЗ понадобится 1,37 млн тонн нефти, из которых 1,21 млн поставят российские компании. Таким образом, сырьё не из России составит 11,5% от всех августовских объёмов. Эта цифра пока далека от целевых показателей, определённых белорусским руководством.

Последние 10 лет Белоруссия пыталась найти альтернативные источники нефти на фоне возникающих проблем в отношениях с Россией, однако каждый раз это заканчивалось ничем. Как только отношения Москвы и Минска нормализовывались, всё прекращалось, ведь покупать у других — невыгодно. Во-первых, есть транспортная составляющая, во-вторых, в России ещё не завершён налоговый манёвр и Белоруссия по-прежнему получает субсидию в виде сохраняющихся экспортных пошлин, которую никто из альтернативных поставщиков не может перекрыть по цене, — отметил Алексей Белогорьев.

По словам эксперта, как минимум до 2024 года, пока не завершён налоговый манёвр, поставки из других стран не смогут конкурировать с российскими, и увеличить долю альтернативной нефти Белоруссии будет нереально.

Для диверсификации Минску достаточно выйти на уровень 25% поставок из других стран, считает Алексей Калачёв. Это, по его словам, позволит не беспокоиться, что НПЗ встанут, случись что с импортом из России. При этом поставки морем в любом случае будут дороже, чем по трубопроводу.

Есть два момента — цена вместе с логистикой, а также регулярность и надёжность поставок. Случайные партии — это не гарантия стабильности. К тому же, если всё время покупать нефть на рынке, нужно создавать трейдинговую структуру, что тоже стоит денег. Дешёвых решений тут не будет, — предупреждает эксперт.

Если Минск станет покупать нефть по мировым ценам, он не будет иметь возможность экспортировать нефтепродукты, предупреждает Игорь Юшков.

Секрет успеха белорусской нефтепереработки в том, что Минск покупает российскую нефть по ценам ниже мировых, а нефтепродукты продаёт по мировым. Если и нефть будет закупаться по полной стоимости, республике будет сложно пристроить свои нефтепродукты в Европе, потому что продавцов по высоким ценам там достаточно, — поясняет экономист.

По его словам, доля альтернативного чёрного золота в 10-15% — это уже предел для Белоруссии. Большая цифра может привести к падению экспорта нефтепродуктов.