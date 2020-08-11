Биржи Европы растут в пределах 2,8%

Основные европейские фондовые индексы во вторник растут в пределах 2,8% в ожидании новых мер поддержки экономики США и на фоне сильной статистики по автомобильному сектору Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 2,38% — до 6194,85 пункта, французский CAC 40 — на 2,84%, до 5049,12 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,72%, до 13032,65 пункта.

Ожидание новых мер стимулирования в США поддерживает мировые фондовые биржи. Президент США Дональд Трамп в выходные уже подписал ряд указов о мерах поддержки экономики, теперь инвесторы ожидают продолжения обсуждений по новому пакету.

Статистика из Китая поддержала автомобильный сектор Европы. Продажи автомобилей в КНР в июле выросли на 16,4% в годовом выражении. На этом фоне акции BMW дорожают на 5,9%, Volkswagen — на 4,5%, Daimler — на 4,1%. Бумаги французских Renault и Peugeot растут в цене на 4,8% и 4,6% соответственно.

Инвесторы обращают внимание и на внутреннюю статистику. Так, безработица в Великобритании в апреле-июне неожиданно осталась на отметке марта-мая в 3,9%, хотя ожидался рост до 4,2%. При этом число занятых по сравнению с январем-мартом упало на 220 тысяч, и это квартальное снижение стало самым сильным с мая-июля 2009 года.

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) в августе неожиданно подскочил до 71,5 пункта с 59,3 пункта в июле, притом что аналитики, наоборот, прогнозировали снижение до 58 пунктов.