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Биржи Европы растут в пределах 2,8% в ожидании восстановления экономики 

Прайм 2 часа назад
Биржи Европы растут в пределах 2,8%
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые индексы во вторник растут в пределах 2,8% в ожидании новых мер поддержки экономики США и на фоне сильной статистики по автомобильному сектору Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 2,38% — до 6194,85 пункта, французский CAC 40 — на 2,84%, до 5049,12 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,72%, до 13032,65 пункта.
Ожидание новых мер стимулирования в США поддерживает мировые фондовые биржи. Президент США Дональд Трамп в выходные уже подписал ряд указов о мерах поддержки экономики, теперь инвесторы ожидают продолжения обсуждений по новому пакету.
Статистика из Китая поддержала автомобильный сектор Европы. Продажи автомобилей в КНР в июле выросли на 16,4% в годовом выражении. На этом фоне акции BMW дорожают на 5,9%, Volkswagen — на 4,5%, Daimler — на 4,1%. Бумаги французских Renault и Peugeot растут в цене на 4,8% и 4,6% соответственно.
Инвесторы обращают внимание и на внутреннюю статистику. Так, безработица в Великобритании в апреле-июне неожиданно осталась на отметке марта-мая в 3,9%, хотя ожидался рост до 4,2%. При этом число занятых по сравнению с январем-мартом упало на 220 тысяч, и это квартальное снижение стало самым сильным с мая-июля 2009 года.
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) в августе неожиданно подскочил до 71,5 пункта с 59,3 пункта в июле, притом что аналитики, наоборот, прогнозировали снижение до 58 пунктов.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Renault
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