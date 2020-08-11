Российский рынок акций растет

Рынок акций РФ днем уверенно растет на корпоративных новостях и позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.58 мск поднимался на 1,12%, до 2993,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,1%, до 1294,61 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 61 копейку — до 72,86 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 85,86 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,87% — до 45,38 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ГК "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, поднимались более чем на 25% на новостях о допэмиссии обыкновенных акций группы, номинальная стоимость которых составит 100 рублей. К текущему моменту акции "Обуви России" растут на 16,67%.

Акции АФК "Система" подскакивали на 5,9% — до 21,299 рубля после сообщения о том, что российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках, одной из которых выступает "Биннофарм" (входит в группу АФК "Система"). К текущему моменту акции АФК "Система" растут на 3,91%.

"После закрытия торгов 12 августа MSCI опубликует результаты августовской квартальной ребалансировки, которые вступят в силу после завершения торгов 31 августа. Главным событием для российского рынка будет потенциальное включение акций "Яндекса" в расчетную базу MSCI. Кроме того, высока вероятность, что при текущих ценах акции Mail.ru Group могут быть включены в индексы MSCI в ноябре, а ММК, напротив, будет исключен", — отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон и Андрей Кузнецов.

К текущему моменту акции "Яндекса" растут на 2,31%, депозитарные расписки Mail.ru снижаются на 0,4%, акции ММК теряют 0,08%.

Акции "Юнипро" теряют 1,97% на фоне публикации данных по МСФО за первое полугодие текущего года, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 37,1% и составила 6,92 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи направляется к сильному сопротивлению, находящемуся на пятимесячной вершине 3005 пунктов. У индекса РТС аналогичное техническое препятствие расположено немного выше отметки 1306 пунктов. В случае сохранения восходящей динамки ключевых рынков акций и нефти российские фондовые индикаторы уже в ближайшие сессии могут предпринять попытку пробоя данных сопротивлений", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".