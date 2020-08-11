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Российский рынок акций растет на новостях компаний и позитивном внешнем фоне 

Прайм 1 час назад
Российский рынок акций растет
Фото: РИА Новости
Рынок акций РФ днем уверенно растет на корпоративных новостях и позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.58 мск поднимался на 1,12%, до 2993,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,1%, до 1294,61 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 61 копейку — до 72,86 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 85,86 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,87% — до 45,38 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ГК "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, поднимались более чем на 25% на новостях о допэмиссии обыкновенных акций группы, номинальная стоимость которых составит 100 рублей. К текущему моменту акции "Обуви России" растут на 16,67%.
Акции АФК "Система" подскакивали на 5,9% — до 21,299 рубля после сообщения о том, что российская вакцина от коронавируса начнет производиться на двух площадках, одной из которых выступает "Биннофарм" (входит в группу АФК "Система"). К текущему моменту акции АФК "Система" растут на 3,91%.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".

"После закрытия торгов 12 августа MSCI опубликует результаты августовской квартальной ребалансировки, которые вступят в силу после завершения торгов 31 августа. Главным событием для российского рынка будет потенциальное включение акций "Яндекса" в расчетную базу MSCI. Кроме того, высока вероятность, что при текущих ценах акции Mail.ru Group могут быть включены в индексы MSCI в ноябре, а ММК, напротив, будет исключен", — отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон и Андрей Кузнецов.

К текущему моменту акции "Яндекса" растут на 2,31%, депозитарные расписки Mail.ru снижаются на 0,4%, акции ММК теряют 0,08%.
Также в лидерах роста — бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции поднимаются на 2,29%, префы — на 2,17%), акции НЛМК (2,16%), Московской биржи (2,03%), "М. Видео" (1,82%), обыкновенные акции Сбербанка (1,47%) и акции ВТБ (1,42%).
Среди лидеров снижения — обыкновенные акции "Селигдара" (-6,9%), акции Polymetal (-3,7%), "Полюса" (-2,97%), Petropavlovsk (-2,45%), префы "Центрального телеграфа" (-1,17%) и акции ТМК (-1,16%).
Акции "Юнипро" теряют 1,97% на фоне публикации данных по МСФО за первое полугодие текущего года, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 37,1% и составила 6,92 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи направляется к сильному сопротивлению, находящемуся на пятимесячной вершине 3005 пунктов. У индекса РТС аналогичное техническое препятствие расположено немного выше отметки 1306 пунктов. В случае сохранения восходящей динамки ключевых рынков акций и нефти российские фондовые индикаторы уже в ближайшие сессии могут предпринять попытку пробоя данных сопротивлений", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Учитывая улучшение внешнего фона, аналитики Промсвязьбанка ждут во вторник оживления спроса на российские "голубые фишки".
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Комментарии
Рынки , Дмитрий Бабин , Андрей Кузнецов , Михаил Мурашко , Татнефть , АФК Система , Минздрав РФ , Банк ВТБ , БКС Брокер , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Яндекс , Московская биржа , Селигдар , Центральный телеграф , Новолипецкий металлургический комбинат , М.Видео , Mail.ru Group , Российский фонд прямых инвестиций
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