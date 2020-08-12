Суточная добыча нефти в США снизилась

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Суточная добыча нефти в США за неделю — с 1 по 7 августа — снизилась на 300 тыс. баррелей, до 10,7 млн баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С середины июня объем добычи в США держался на уровне 11 млн баррелей в сутки.

Таким образом, добыча сырья снизилась почти на 20% (2,4 млн баррелей в сутки) по сравнению со значениями середины марта.

Ранее Минэнерго США снизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,26 млн баррелей (-3,2%), а на 2021 года — повысило до 11,14 млн баррелей (+1,2%).