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Суточная добыча нефти в США за неделю снизилась на 300 тыс. баррелей 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Суточная добыча нефти в США снизилась
Фото: Reuters
Суточная добыча нефти в США за неделю — с 1 по 7 августа — снизилась на 300 тыс. баррелей, до 10,7 млн баррелей в сутки, следует из материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
С середины июня объем добычи в США держался на уровне 11 млн баррелей в сутки.
Таким образом, добыча сырья снизилась почти на 20% (2,4 млн баррелей в сутки) по сравнению со значениями середины марта.
Ранее Минэнерго США снизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,26 млн баррелей (-3,2%), а на 2021 года — повысило до 11,14 млн баррелей (+1,2%).
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Рынки , Экономика , Минэнерго
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