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Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа 

Российская Газета 34 минуты назад
Россия увеличила экспорт сжиженного газа
Фото: РИА Новости
Сложности с продажей СПГ возникли у всех мировых производителей, даже самых крупных, таких как Австралия. На этом фоне рост поставок из России выглядит весьма странным. Причем в 2019 году наша страна уже поставила рекорд по экспорту СПГ, доведя его объем до 29,3 млн тонн. Если тенденция первого полугодия сохранится, то у России есть все шансы обновить достижение.
Примечательно, что с начала 2019 года в России в строй был введен только один среднетоннажный завод по производству СПГ — "Криогаз-Высоцк" мощностью 0,66 млн тонн в год, и он никак не мог дать прирост экспорта на 2,5 млн тонн. Всего за полгода за рубеж было отправлено 32,9 млрд кубометров СПГ (около 23,84 млн тонн). При этом в цене, конечно, российские поставки потеряли. Доходы производителей снизились на 12,6 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года — до 3,92 млрд долларов.
По мнению экспертов, увеличить экспорт российского СПГ удалось благодаря его ценовым и логистическим преимуществам. Близость к рынкам сбыта и низкая стоимость производства позволила российскому продукту обойти конкурентов. Например, по данным Bloomberg, только в июне (одном из самых плохих месяце для торговли газом) Россия поставила в Китай 550 млн кубометров СПГ (396 тыс. тонн), в шесть раз больше чем в прошлом году, обогнав по объемам экспорт из США, с которыми Пекин связан обязательствами торгового соглашения о покупке американских энергоресурсов.

"В первом полугодии производство СПГ в России выросло на 7,2 процента год к году, до 15,4 миллиона тонн. Основная часть прироста пошла на рост экспорта", — сказал руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

По его мнению, большая часть поставок пришлась на законтрактованные объемы страны АТР.
Если динамика поставок за рубеж сохранится, то российский экспорт СПГ в кризисный год сможет обновить собственный рекорд
При этом некоторая часть поставок, по-видимому, пришлась на нераспроданные объемы прошлого года, и они распространялись через спотовый рынок (быстрые поставки).
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Комментарии
Рынки , Антон Усов , Bloomberg
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