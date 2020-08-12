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Мировые цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Мировые цены на нефть растут
Фото: EPA
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 12 августа.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,24%, составив $41,71 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,43% — до $44,69 за баррель.
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