Рубль растет к евро

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Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 73,18 рубля.
Курс евро опустился на 8 копеек и составил 85,79 рубля.
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