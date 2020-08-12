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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль растет к евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 73,18 рубля.
Курс евро опустился на 8 копеек и составил 85,79 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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