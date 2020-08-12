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Биткоин дешевеет более чем на 4% 

Прайм 1 час назад
Биткоин дешевеет более чем на 4%
Фото: globallookpress.com
Самая популярная криптовалюта — биткоин — в среду утром дешевеет более чем на 4%, торгуясь чуть выше 11,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. При этом если цена по итогам дня удержится выше 11,2 тысячи долларов, биткоин может возобновить рост, сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.30 мск биткоин дешевел на 4,19% — до 11 320 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 3,61% — до 11 325 долларов. На долю биткоина приходится примерно 60,7% рынка.
Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила уровень в 12 тысяч долларов.

"Вчера на фоне падения в драгоценных металлах биткоин тоже оказался под давлением, падение составило около 4,5%. Закрытие было на уровне 11400 долларов, сейчас продолжается умеренное движение вниз", — прокомментировал Гусейнов.

"Ближайшие уровни поддержки сработали, цена не задержалась на них. Если по итогам дня мы останемся выше 11200 долларов, то можно надеяться, что этот тест мы прошли и будем расти. В других криптовалютах картинка аналогичная", — добавил он.

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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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