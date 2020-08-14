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Курс евро: рубль снижается к евро
RT на русском
и
ещё 5
24 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов в пятницу, 14 августа, рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 2 копейки — до 72,96 рубля.
Курс евро увеличился на 4 копейки и составил 86,16 рубля.
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