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Акции «Яндекса» на Мосбирже обновили исторический максимум 

ТАСС 35 минут назад
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Фото: РИА Новости
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 4,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки в 4,5 тыс. рублей за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 10:24 мск.
К 10:42 мск акции компании уже росли на 6,2% и торговались на уровне 4 554,2 рубля за штуку.
Таким образом, стоимость ценных бумаг "Яндекса" обновила исторический максимум.
Рост котировок происходит на фоне новостей о включении акций "Яндекса" в состав индекса MSCI Russia, начиная с 1 сентября 2020 года.
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Рынки , Компании , Яндекс , Московская биржа
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