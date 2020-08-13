Стоимость биткоина растет

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром демонстрирует рост в среднем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.35 мск биткоин дорожает на 1,52%, до 11 563 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 0,65%, до 11 519 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,4% рынка.

Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила уровень в 12 тысяч долларов.

"Биткоин временно закрепился в коридоре 11-12 тысяч долларов, из которого он уже несколько раз за крайние два года шёл вниз", — сказал РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Он отметил, что после консолидации на этих уровнях цена биткоина обычно опускалась.