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Стоимость биткоина растет в среднем на 1% 

Прайм 2 часа назад
Стоимость биткоина растет
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром демонстрирует рост в среднем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.35 мск биткоин дорожает на 1,52%, до 11 563 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 0,65%, до 11 519 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,4% рынка.
Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила уровень в 12 тысяч долларов.

"Биткоин временно закрепился в коридоре 11-12 тысяч долларов, из которого он уже несколько раз за крайние два года шёл вниз", — сказал РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Он отметил, что после консолидации на этих уровнях цена биткоина обычно опускалась.

"По итогам торгов вчера биткоин закрылся на 11600 долларов, выше уровня поддержки 11200 долларов. В альткоинах (альтернативные криптовалюты — ред.) многие монеты обновляют максимумы, и рынок в целом выглядит достаточно сильным. Предполагаю, что после консолидации можно рассчитывать на дальнейший рост", — добавил независимый эксперт Мансур Гусейнов.

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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , Госдума , РИА Новости
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