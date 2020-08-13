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Биржи АТР в основном выросли вслед за США 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР выросли вслед за США
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном выросли на ожиданиях по стимулирующим мерам в США, сдержала настроение рынков геополитическая неопределенность, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,04% — до 3320,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — поднялся на 0,06%, до 2216,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — уменьшился на 0,05%, до 25230,67 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,21% — до 2437,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 0,67%, до 6091 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 1,78% — до 23249,61 пункта.
Ожидания по поводу нового пакета поддержки экономики США, а также рост американских фондовых рынков на 1-2% в среду поддержали торги в Азии. Рост индексов США последовал после сильной статистики по инфляции в стране, которая ускорилась в июле сильнее ожиданий. Данные макростатистики вызвали на рынках оптимизм по перспективам восстановления экономики страны.
Инвесторы продолжают ожидать новостей по переговорам в США касательно новых стимулирующих мер. Руководство демократов в конгрессе и министр финансов США Стивен Мнучин обменялись в среду упреками в нежелании вести переговоры о поддержке экономики на фоне второй волны коронавируса. Ранее конгресс выделил около 3 триллионов долларов на поддержку экономики.
Рынки продолжают ожидать торговые переговоры между США и КНР на высоком уровне, которые запланированы на 15 августа. "С точки зрения США, введение дополнительных торговых налогов для американских компаний посреди пандемии будет определенно считаться плохим фактором для фондового рынка", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Эксперт считает, что учитывая восстановление рынков США до близких к рекордным февральских уровней, президент Дональд Трамп не будет принимать шаги, которые бы могли привести к падению индексов.
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Комментарии
Рынки , Стивен Мнучин , Дональд Трамп , France-Presse
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