Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.61
$
73.70
87.05
87.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
45.42
+0.11 Золото
1929.57
–0.12 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1835
+0.0044
29.07
1.1791
10.08
02.08
19.07

Историческое падение: белорусские облигации обесценились 

Павел Тиунов 2 часа назад
Историческое падение: белорусские облигации обесценились
Фото: РИА Новости
Гособлигации республики Беларусь экстремально подешевели на Московской бирже после новостей о возможных санкциях со стороны США и Европы, сообщает ресурс finanz.ru. Аналитики зафиксировали «историческое» падение котировок.
Так, стоимость долговых бумаг «Беларусь-07» с погашением в 2025 году потеряли в стоимости 1,7%, что было признано крупнейшим падением цены на белорусские бонды в современной истории. Облигации «Беларусь-04» с погашением в 2022 году потеряли в цене 1,16% — это минимальный показатель за последние полгода. «Беларусь-03» подешевели на 1%, чего не случалось за последние 4 месяца.
Аналитики подчеркивают, что котировки белорусских облигаций «посыпались» при сравнительно небольшом объеме финансовых сделок: на 36 миллионов рублей. Причиной тому было названо отсутствие интереса к долговым бумагам республики со стороны крупных покупателей.
По словам экспертов, обвал котировок в первую очередь связан с новостями о возможных санкциях, которые могут быть выдвинуты в отношении правительства Белоруссии из-за жестких действий силовиков по отношению к протестующим. Ранее, как сообщал «Рамблер», Польша, Литва и Латвия потребовали от белорусских властей остановить насилие и возобновить мирный диалог с гражданами.
Видео дня. Российский бизнес будет больше привязан к России
Комментарии 2
Рынки , Московская биржа , Finanz.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Банки начнут автоматически списывать деньги россиян
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Курс доллара: рубль ждет новый обвал
Курс доллара: рубль ждет новый обвал
Работающим пенсионерам пересчитают выплаты
Работающим пенсионерам пересчитают выплаты
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение