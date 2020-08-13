Историческое падение: белорусские облигации обесценились 

Гособлигации республики Беларусь экстремально подешевели на Московской бирже после новостей о возможных санкциях со стороны США и Европы, сообщает ресурс finanz.ru. Аналитики зафиксировали «историческое» падение котировок.

Так, стоимость долговых бумаг «Беларусь-07» с погашением в 2025 году потеряли в стоимости 1,7%, что было признано крупнейшим падением цены на белорусские бонды в современной истории. Облигации «Беларусь-04» с погашением в 2022 году потеряли в цене 1,16% — это минимальный показатель за последние полгода. «Беларусь-03» подешевели на 1%, чего не случалось за последние 4 месяца.

Аналитики подчеркивают, что котировки белорусских облигаций «посыпались» при сравнительно небольшом объеме финансовых сделок: на 36 миллионов рублей. Причиной тому было названо отсутствие интереса к долговым бумагам республики со стороны крупных покупателей.

По словам экспертов, обвал котировок в первую очередь связан с новостями о возможных санкциях, которые могут быть выдвинуты в отношении правительства Белоруссии из-за жестких действий силовиков по отношению к протестующим. Ранее, как сообщал «Рамблер», Польша, Литва и Латвия потребовали от белорусских властей остановить насилие и возобновить мирный диалог с гражданами.