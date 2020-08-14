Рубль отложил наступление на доллар

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов , аналитик ГК "ФИНАМ", разбирался в ситуации и перспективах рубля в сентябре:

— Вопреки благоприятной конъюнктуре, сложившейся на мировых финансовых и сырьевых рынках, — обрисовал возникшую ситуацию эксперт, — российская валюта к середине этой недели перестала реагировать на всеобщий позитив, бьющий ключом в первую очередь на заокеанских фондовых рынках.

Так, в минувшую среду американский индекс широкого рынка S&P500 обновил исторический максимум, установленный в "докоронакризисном" феврале. И только старейший индекс Dow Jones все еще остается немного ниже своего февральского пика.

В настоящий момент, несмотря на все еще незаконченную историю с пандемией COVID-19, рынки, поддерживаемые практически бесплатными деньгами ведущих мировых центробанков, не без оснований продолжают делать ставку на восстановление глобальной экономики. И окончательно списали 2020 год со счетов.

Судя по индексу Global PMI composite, в июле деловая активность в крупных мировых экономиках на фоне активизации бизнеса из-за отмены карантинных мер продемонстрировала значительный рост. Цены на эталонный сорт Brent находятся выше отметки 45 долларов за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают вышедшие в позитивном ключе данные от минэнерго США, по которым запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся седьмого августа, упали на 4,5 миллиона баррелей. А стратегический резерв "черного золота" в стране уменьшился на 2,2 миллиона баррелей — до 653,9 миллиона баррелей.

Однако рубль, похоже, лишний на этом празднике жизни. И его курс по большей части формируют внутренние истории. Одной из таких является провальный аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Он не состоялся в минувшую среду, поскольку не было предложения на покупку по приемлемым для Минфина ценам.

Из этого можно сделать вывод, что в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль будет зажата в диапазоне 72,70-74. А при смене настроений на глобальных финансовых рынках нельзя исключать попытки ретеста отметки 74,68.