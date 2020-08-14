Стоимость биткоина растет

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром растет в пределах 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.20 мск биткоин дорожает на 1,36%, до 11 723 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 1,27%, до 11 682 долларов. На долю биткоина приходится примерно 58,9% рынка.

Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила уровень в 12 тысяч долларов.